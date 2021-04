The Grove 10 | Release

The Grove 10

Wybren Van Keulen veröffentlicht Version 10 seines Blender-basierten Tools, mit dem ihr botanisch bis biologisch glaubwürdige Bäume pflanzt. Das Programm-Update überarbeitet die Benutzeroberfläche und fügt eurem Gestaltungsspielraum Radial Widgets hinzu. Besonders schön: beispielsweise Äste könnt ihr mit Version 10 direkt in den Viewport hineinskizzieren.

Zwar ist The Grove ein Blender-Tool, aber die texturierten Geometrien könnt ihr wahlweise als FBX oder OBJ exportieren und anschließend in einer anderen Anwendung unterbringen. Wenn ihr meint, es könnte mehr Wachstum (vom Zwergenbüschlein zum Mammutbaum?) und Wind (das himmlische Kind?) in The Grove reinkommen, dann geht das mit Version 10 jetzt auch – genauso wie das Exportieren im Alembic-Format.

Verfügbarkeit

Bis zum 20ten April schnappt ihr euch The Groove für knapp 95 Euro – danach für die regulären 120 Euro. Auf der Homepage des Tools informiert ihr euch weiter oder pflanzt mit dem Video unten eure erste eigene, gemeine Kiefer, Fichte oder Esche.

The Grove 3D Release 10