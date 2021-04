BAFTA-Awards | Gewinner

Special Visual Effects

Vorweg: Welche Schnittchen, Schrippen und Canapés bei der virtuellen After-Show-Party der British Academy Awards gereicht wurden, dass wissen wir nicht.

Was wir wissen ist: In der Kategorie Special Visual Effects konnten Scott Fisher (Insterstellar, Dunkirk, The Dark Knight Rises), Andrew Jackson (Dunkirk, Mad Max: Fury Road, 300) und Andrew Lockley (Interstellar, Inception, The Dark Knight) für ihre Arbeit an Tenet den Preis einheimsen. Im Video unten seht ihr die virtuelle Preisvergabe.

Weitere Preisträger

Mikkel E.G. Nielsen gewann mit Sound of Metal in der Kategorie Best Editing, während die Auszeichnung für Best Animated Film an den Pixar-Film Soul ging, respektive Joshua James Richards wurde in der Kategorie Cinematography für seine Arbeit am Film Nomadland prämiert.

Weitere Infos

Eine Liste mit allen PreisträgerInnen findet ihr auf der Webseite der BAFTA-Awards.

