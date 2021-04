Shading & Texturing | Workshop

Lighting & Essentials

In diesem zweiteiligen Workshop auf Gnomon zeigt euch CGI-Artist Adrien Vallecillas, wie ihr eure Skills in puncto Lighting, Shading und Texturing ausbaut.

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses werdet ihr die grundlegenden Unterschiede zwischen Echtwelt-Materialien und CG-Shadern verstehen. Auch werdet ihr begreifen, wie ihr Realismus auf eure 3D-Materialien bringt – und damit Schattierung mit dem Mehr an Glaubwürdigkeit. Arbeiten werdet ihr in Vallecillas Kurs an: fahrbaren Untersätzen, menschlichen Modellen und stillgelegten Stillleben.

Weitere Infos

Vallecillas nutzt während der Videos Maya und Redshift. Das, was ihr im Workshop lernt, ist auch auf andere DCC-Tools übertragbar. Schon überzeugt? Falls nicht: Das Video unten schneidet euch den Gnomon-Workshop an. Auf der Webseite taucht ihr direkt in den Workshop Lighting & Look Dev Essentials Vol. 2 ab.

Lighting & Look Dev Essentials Vol 2: Shading & Texturing