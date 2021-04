3D Coat 2021 Beta | Release

3D Coat 2021 Beta

Pilgway kündigt die neue Beta-Version seines 3D-Modeling-Tools 3D Coat an.

Zu den Neuerungen gehören eine grunderneuerte Benutzeroberfläche, eine neue Brush-Engine, die das Sculpting erleichtern soll (dazu gesellt sich die Möglichkeit, Bump-Maps aus Fotos zu extrahieren), ein Low-Poly-Toolset, ein Kitbash-Room, ein neuer Factures-Room für Sculpt-Objects, ein üppigeres Curves-Toolset, die Smart-Retopolgy und andere, aufregende Features mehr.

Weitere Infos

Die gesamte Feature-Bandbreite zu neuen Beta fächert euch Pilgway auf der 3D Coat-Homepage auf. Die drei Videos unten zeigen euch, wie das mit den Rooms, dem Modeling und den Bump-Maps in 3D Coat funktioniert.

KITBASH Modeling in 3DCoat 2021



Create Your Own Room in 3DCoat 2021



Bump Map Extraction from Photo in 3DCoat 2021