FMX 2021 | Autodesk

Autodesk auf der FMX 2021

Auch auf der diesjährigen FMX vertreten: Autodesk. Der Maya-Entwickler wird auf der Online-Branchenmesse mit Themen zu Cutting-Edge-Visual Effects und Bildungsangeboten für Berufseinsteiger vertreten sein.

Außerdem wird Autodesk seine neusten Entwicklungen in puncto folgender Bereiche vorstellen: USD, Retopology-Tools für 3ds Max, Bifrost für Maya zwecks visueller Programmierung und Remote-Studio-Zusammenarbeit mit Shotgun.

Programm

Autodesks FMX-Programmpunkte erstrecken sich auf über zwei Tage (Dienstag, den 4ten Mai, bis Mittwoch, den 5ten Mai) und beinhalten insgesamt sechs Punkte:

Dienstag, 4ter Mai

13:30 bis 14:15 Uhr: Superpowers, CG Sets, and LEDs: Framestore’s Work on Project Power (Jimmy Leung, Lead FX TD, Framestore)

15:00 bis 16:00 Uhr: Late-Night Experiments With Bifrost (Phil Radford, 3D Generalist und Mitglied des Bifrost Testing Teams)

16:30 bis 17:30 Uhr: Mkali’s Mission: Creating and Collaborating at a Distance (Podiumsdiskussion mit Ken La Rue, Digital Content Specialist bei Autodesk, und mit Patrick LeMay, Alexandra Papouchina, Arvid Schneider, Konstantinos Zacharakis, Phil Radford, und Adrian Wise)

Mittwoch, der 5te Mai

18:45 bis 19:30 Uhr: Smarter Retopology With 3ds Max (Logan Foster, 3ds Max Product Owner, und Eloi Andaluz Fullà, VFX Artist)

20:1 bis 19:00 Uhr: What is USD? An Intro to Universal Scene Description in Production (Will Telford, Senior Product Owner, USD & Rigging Technology, Autodesk)

19:45 bis 22:30 Uhr: Show & Tell: Collaborating on The Living System (Bradley Munkowitz aka “GMUNK”, Visual Design Director, und Shane Griffin, Visual Artist)

Weitere Infos

Die FMX-Sitzungen von Autodesk werden vom 4ten bis zum 6ten Mai live gehen. Sowie bis zum 31ten Juli als On-Demand-Viewing auf der FMX-Website verfügbar sein. Für Teilnahme und Zugriff ist ein Konferenzpass erforderlich. Alle Details zu Autodesks Programmpunkten auf der FMX 2021 erfahrt ihr auf der Autodesk-Homepage.