A Discovery of Witches

A Discovery of Witchese ist eine britische Sky-Original-Serie, fußend auf der Roman-Trilogie All Souls von Deborah Harkness, in der sich eine Hexe und ein Vampir in Liebesdingen zusammentun, um ein geheimnisvolles Buch zu schützen, welches das Magie-Gleichgewicht der Welt zusammenhält. Der VFX-Breakdown der Axis Studios schiebt euch Schauwerte unter die Netzhäute.

Wir ließen uns sagen: von Fans von Twilight, Dracula Untold und Vampire Diaries ein Must-Watch!

A Discovery of Witches: VFX Breakdown