Blackmagic | Update

Blackmagic veröffentlicht sein Camera 7.3 Update, mit dem die Geräte BMPCC 6K Pro, 6K und 4K um neue Features erweitert werden.

Zu den Neuerungen zählt Generation 5 Color Science für die Pocket Cinema Camera 6K und 4K, eine Display-Hilfe für Falschfarben, LCD-Bildschirmkalibrierung und Anzeigen fürs Farbkanal-Clipping. Laut Autodesk wurde zusätzlich der Autofokus und die Objektsteuerung verbessert.

Zur gesamten Leistungsspannbreite des Blackmagic Camera Setups 7.3 holt euch die Blackmagic-Homepage ab. Dort findet ihr auch den Download-Button.

New Blackmagic Camera 7.3 Update! Adds built in LCD calibration, RGB histogram and color channel clipping indicators to Pocket Cinema Camera 4K, 6K and 6K Pro models, as well as generation 5 color science for Pocket Cinema Camera 4K and 6K! Download from https://t.co/A9XUOrqSSd pic.twitter.com/5tgjGNOLpW

— Blackmagic Design (@Blackmagic_News) April 26, 2021