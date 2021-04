Motion Design Show | Bryan Coleman

In dieser Kacheloptik: mannigfaltige Displacement Map-Möglichkeiten für Cinema 4D.

Bryan Coleman

In diesem einstündigen Video zeigt euch Bryan Coleman (Motion Designer mit über zehn Jahren Berufserfahrung) wie ihr animierte Texturen als Displacement Maps in Cinema 4D verwendet.

Bryan nutzt in seiner Arbeit Cinema 4D, um Inhalte für seine Kunden aus der Industrie zu erstellen. Zu Bryans Kunden gehören prominente Namen wie: MPC, Framestore, The Mill, Toros Kose, Blacksmith, WeAreRoyale, HPE, Sarovsky und Man Vs Machine.

