Motion Design Show | Jake Ferguson

Jake Ferguson

In diesem Einstünder demonstriert euch Jake Ferguson (mit dem Emmy prämierter Art Director), wie ihr in Cinema 4D stylische Renderings compt und animiert – und mit ZBrush und After Effects weiterbearbeitet.

Jake führt euch durch die Schritte Modeling, Lighting, Animation und Compositing. Am Ende der Arbeitsschritte steht das stilisierte Rendering eines Anime-Kurzfilms. Angenehm: Jakes Beispielsprojekt ist vergleichsweise einfach. Die in der Präsentation verwendete Software ist C4D (Standard Render und Octane), Zbrush und AE (mit ein paar Red-Giant-Plugins).

Weitere Infos

Zu Jake Werdegang (u.a. Captain Marvel, Blizzard, Halo) schlaut ihr euch auf seiner Webseite auf.

Jake Ferguson @ The 3D and Motion Design Show