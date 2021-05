Motion Design Show | David Brodeur

Brilly

In diesem, die Sechzig-Minuten-Marke sprengendem, Video, zeigt euch Brilly (aka „The Artist formerly known as Locked and Loading“) wie es gelingt, eine unendlich zoomende Kamera-Animation einzurichten, die eure ZuschauerInnen – Schicht um Schicht – in ein Multiversum zieht.

Zum Kundenstamm Brillys gehören namenhafte Marken wie Google, Gucci, STARZ, Adobe, Nike, Audi, BMW oder Air Jordan. Außerdem hat er Visuals für Musiker wie Skrillex, Amon Tobin, Drake, Scott Storch, DJ Carnage und Diplo’s Mad Decent Label erstellt.

Weitere Infos

Die gesamte Bandbreite Brillys Schaffen schaufelt ihr euch auf seiner Webseite ins Oberstübchen.

David Brodeur @ The 3D and Motion Design Show