FMX 2021 | Programm

Jeden Tag Animationsfilme satt - das Online-ITFS steht in den Startlöchern, und heute geht es los :) Der Live-Stream startet am 4. Mai, 14 Uhr, und endet am 9. Mai um 22:00 Uhr - jeden Tag von 14 bis 22 Uhr das Beste aus der Welt des Trickfilms!