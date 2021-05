ITFS Gala live im Stream!

Jeden Tag Animationsfilme satt - das Online-ITFS steht in den Startlöchern, und heute geht es los :) Der Live-Stream startet am 4. Mai, 14 Uhr, und endet am 9. Mai um 22:00 Uhr - jeden Tag von 14 bis 22 Uhr das Beste aus der Welt des Trickfilms!

Gestreamt werden kann dieser täglich vom 4. bis 9. Mai 2021 von 14:00 bis 22:00 Uhr. Gezeigt werden Kurz- und Langfilme für Familien und Kinder (ab 14 Uhr) sowie ab 17 Uhr für ein Filmprogramm mit Kurz- und Langfilmen sowie animierten Musikvideos für Erwachsene. Außerdem lernt man in verschiedenen Live-Interviews mehr über die Welt des Animationsfilms. Höhepunkte sind die bereits bestätigten Langfilme „Die kleine Zauberflöte“ (Curt Linda, Deutschland 1997) – die animierte Verfilmung der Mozart-Operette im Familienprogramm, ebenso wie die Langfilme „Heidi“ (2004) und „Die Biene Maja – Der Kinofilm“ (2014). Im Abendprogramm begeistert der Langfilm „Lisa Limone and Maroc Orange – A rapid Love Story“ (Mait Laas, Estland 2013) – die fruchtigere Version von Romeo und Julia als opernhafte Extravaganz – das erwachsene Publikum. Außerdem wird es Live-Interviews und die Verleihung des „New World Classic Animation Awards“ (Sa, 17 Uhr) zu sehen geben.

Die tagesaktuellen Infos mit allen Highlights sowie dem vollständigen Filmprogramm finden Sie hier onlinefestival.itfs.de/livestream/

Und wer mit dem Festival in Kontakt treten will, und mit anderen Zuschauern reden, (Sowie den Machern) kann das via Social Media hier tun:

und hier nochmal der Trailer, weil er SOOOOOOO gut geworden ist: