Gnomon 2021

Im aktuellen Student Reel der Gnomon – School of Visual Effects, Games & Animation aus Kalifornien zeigen auch diverse Studierende, was an VFXen möglich ist; ob zu Wasser, zu Land – oder mit übergezogener Klosterfrauenkutte, Spekuliereisen auf dem Nasenrücken und Fluppe im Mundwinkel.

Ist das schon HipsterInnen-Trendsetting anno 2021, oder doch nur das Summen einer modischen Eintagsfliege? Schaut rein und findet’s raus!

Gnomon 2021 Student Reel