Chicken Bone FX

In diesem Showreel von Chicken Bone FX seht ihr aktuelle VFXen zu The Queen’s Gambit, Westworld Staffel Drei, Krypton Staffel Zwei – und natürlich To All the Boys: P.S: I Still Love You.

Weitere VFXen

Wenn ihr sehen wollt, welche Arbeit Chicken Bone FX speziell für die Serie The Queen’s Gambit geleistet habt, schaut ihr euch das dazugehörige VFX-Reel an.

Primary Reel 2021