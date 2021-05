Motion Design Show | Nicole Ruggiero

Nicole Ruggiero

Es ist Nicole Ruggiero, die euch in diesem Einstünder demonstriert, Charaktere in Cinema 4D zu erstellen – und sich anschließend um Posing, Animation, Compositing und Feinarbeiten kümmert.

Nicole ist 3D-Visual Artist, setzt sich in ihren Arbeiten mit digitalen Emotionen, Online-Subkulturen und Technologie als eskapistisches Werkzeug auseinander. Zu ihren Kunden gehören: Lady Gaga, Calvin Harris, The Weeknd, Rico Nasty, Adult Swim, New York Times, GIPHY oder Snapchat.

Auf Nicoles Homepage informiert ihr euch über ihre kreativen Arbeiten.

Nicole Ruggiero @ The 3D and Motion Design Show