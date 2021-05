FMX 2021 | Branche

FMX 2021

Die FMX 2021 ist erfolgreich zu Ende gegangen, und somit die erste Online-Ausgabe des Branchen-Events.

Rückblick

Die FMX 2021 in Zahlen: Während der drei Konferenztage vom 4ten bis 6ten Mai gab es 178 Präsentationen satt und ganze 100 Live Q&A-Sessions von 388 Speakern, die von 2.200 Teilnehmenden aus 44 Ländern gesehen wurden. Zudem präsentierten sich im FMX Forum 66 Unternehmen und Hochschulen.

Reimagine Tomorrow

Mit ihrem Thema Reimagine Tomorrow hinterlässt die FMX bleibenden Eindrücke bei Beteiligten. Das Programm präsentierte ikonische Speaker wie Victoria Alonso und Danielle Costa von den Marvel Studios oder den Visual-Effects-Veteran Doug Trumbull. Das Publikum bekam Einblicke in neuste VFX-Projekte wie WandaVision, Godzilla vs. Kong, Lovecraft Country oder Raised by Wolves. Animierte Filme wurden diskutiert, beispielsweise Soul und Over the Moon. Zukunftsweisende Technologien wurden diskutiert, etwa in den Bereichen Digital Humans, Sprachsynthese und Expanded Realities.

Keynote-Speaker Florian Gellinger, Mitbegründer und Executive Producer bei Rise, erklärte seine Dankbarkeit dafür, dass die FMX auch im Jahr 2021, trotz aller Widrigkeiten, stattfinden konnte.

Verfügbarkeit

Die meisten Präsentationen werden bis zum 31ten Juli auf der FMX-Event-Plattform verfügbar sein. Für alle, die nicht bei der Live-Konferenz dabei waren, ist es weiterhin möglich Tickets zu kaufen und sich die aufgezeichneten Sessions anzusehen.

2022: FMX – die 26te

Wer sich bereits jetzt zur kommenden FMX im Frühjahr 2022 informieren möchte, der abonniert einfach den dazugehörigen Newsletter.