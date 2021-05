Clarisse 5 | Release

Clarisse 5

Isotropix veröffentlicht Clarisse 5 – die neueste Version seines 3D-Content-Creation-Tools.

Neue Features

Mit der neuen Version verspricht Isotorpix über 100 neue Features und Verbesserungen. Außerdem kündigt Isotropix seinen Kunden eine wettbewerbsbewusstere Preispolitik sowie eine kostenfreie Lernversion an.

Am 5ten Mai wurde Clarisse 5 während eines Online-Events anlässlich des zehnjährigen Jubiläums Isotropix enthüllt. In dem Video sagt Sam Assadian, CEO und Firmenmitbegründer, mit Version 5 würden vor allem verbessert: Set Dressing, Look Development, Lighting, Rendering und Workflow. Das Video dazu findet ihr unten verlinkt.

Weitere Infos

Alles Weitere zu Features, Verfügbarkeit und Bepreisung findet ihr in der entsprechenden Pressemitteilung – oder in der ausführlichen Bekanntmachung auf Isotropix Internetauftritt.

Clarisse 5 Keynote