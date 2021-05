Greyscale Plus | Release

Der neue Subscriptions-Dienst: mit dem Plus an Plugins!

Greyscale Plus

Greyscalegorilla kündigt Greyscale Plus an – den neuen, Cloud-basierten Subsriptions-Dienst.

Features

Mit dem neuen Subscriptions-Dienst Greyscale Plus sollen Nutzer jetzt einfacher auf Greyscales Online-Bibliothek zugreifen können – bestückt mit wertigen Plugins, Materialien und Texturen, sowie mit HDRIs und Weiterbildungsmöglichkeiten, aufbereitet von Top-Künstlern aus der Industrie. Greyscales Assets sind kompatibel mit den branchenüblichen Tools, etwa mit Cinema 4D oder mit Render-Engines wie Redshift, Octane und Arnold.

Weitere Infos

Im Video unten setzt euch Nick Campbell, Gründer und CEO Greyscalegorillas, Greyscale Plus auseinander. Auf der dazugehörigen Firmen-Homepage macht ihr euch zu Leistungen und Bepreisung des Angebots schlau.

What is Greyscalegorilla Plus?