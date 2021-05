Stipendium | Bildungschance

Rise of the Institute: SAE Institute und Rise loben Stipendium aus.

Nachwuchsförderung

Die VFX-Studio Rise und die Bildungseinrichtung SAE Institute tun sich in Sachen Nachwuchsförderung zusammen.

Was ihr als Studieninteressierte davon habt: Es werden drei Diploma-Stipendien für den Studiengang Visual FX & 3D Animation am SAE Institute vergeben. Industrieprofis aus dem Rise-Team werden im Herbst 2021 die Stipendiaten auswählen.

Praktika bei Rise

Daneben vergibt Rise ab Herbst 2021 in jedem Semester jeweils drei Praktikumsplätze an SAE-Studierende. Die Praktika werden an Rise-Niederlassungen absolviert, also in Berlin, Köln, München oder Stuttgart. Bewerben können sich alle SAE-Studierende ab dem dritten Semester, die den Studiengang Visual FX & 3D Animation Diploma belegt haben.

Weitere Infos

Bewerbungen sind auf dem Online-Auftritt der SAE möglich. Zum Studiengang Visual FX & 3d Animation Diploma am SAE Institute informiert ihr euch ebenfalls online.