Star Wars-VFX

Was es zu entdecken gibt, in den weit, weit entfernten George Lucas-Galaxien von The Mandalorian, Star Wars IX und Solo, erklickt ihr euch im aktuellen VFX-Showreel des kanadischen VFX-Studios Hybrid. Und wenn ihr schon dort seid: Richtet BB8, IG-11 und L3-37 unsere Grüße aus!

hybride.vfx.demo.reels // 2021