Bonus Tools | Maya

Maya Bonus Tools

Autodesk verpasst ein Update: den Maya Bonus Tools – einer kostenlosen Sammlung, bestehend aus Add-on-Scripts und Plugins. Unter den neuen Features befinden sich: das Boolean-Tool Speed Cut und Extrude Instance Mesh. Aber vor allem in Sachen Modelling, UV-Editing und Character Rigging wartet Autodesk mit nützlichen Features auf.

Weitere Infos

Im3dJoe zeigt in den beiden Videos unten, wie das mit Speed Cut der Maya Bonus Tools funktioniert. Die Features zu Maya Bonus Tools im Detail – und die Bonus Tools selbst – stehen bei Autodesk abrufbereit.

speedCut now is part of Maya Bonus tools 2022



speedCut 1.58 instruction demo