The Expanse | VFX-Breakdown

Ein Tag am Strand – mit Bumms! Rettet Spine VFX unser Sonnensystem?

The Expanse

Im aktuellen VFX-Breakdown von Spine VFX zur Sci-Fi-Serie The Expanse, basierend auf der gleichnamigen Buchreihe von Daniel Abraham und Ty Franck, knallt es visuell – mit intergalaktischer Sprengkraft. Die Amazon-Prime-Serie nimmt euch mit, in ein spekulatives, 24tes Jahrhundert, in dem ein dysfunktionales Grüppchen eine Bedrohung abwenden muss, die das gesamte Sonnensystem bedroht.

Kein Material also, für einen entspannten Sonntagnachmittagsspaziergang am Strand.

The Expanse S1-5 VFX Breakdown Reel