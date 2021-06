Und immer wieder geht die Sonne unter

Rückblick: In der DP 05 : 2019 strahlte unseren Autor Olaf Finkbeiner die Android-App Sun Locator an. Ob auch die Lite-Version voll der Strahlkraft strotzt, und ob Olaf für die Pro-Version brennt?

Dieser Artikel erschien ursprünglich in der DP 05 : 2019.

Die Android-App Sun Locator Pro dient dazu, Sonnen- und Mondstand für das bestmögliche natürliche Fotolicht zu planen. Die Lite-Version kann nur den aktuellen Tag berechnen, ist aber gut genug, um die App und die Kompatibilität mit dem verwendeten Handy zu testen. Die Pro-Version liegt bei 5,99 Euro. Die App benötigt ein Handy mit Kompass-Sensor. Ohne Kompass können die AR-Funktionen, also das Kameralivebild mit Überlagerung der Grafik, nicht genutzt werden.

Die App (bit.ly/sun_locator) berechnet die Blue und Golden Hour sowie etliches andere zuverlässig. Wirklich cool sind die AR-Kamera und die Möglichkeit, eine Sonnenuhr auf Google Maps einzublenden. Die Länge des Stabes kann, wenn auch etwas umständlich, so eingestellt werden, AR-Test: Die Sonne ist fast genau da, wo Sun Locator sie vermutet. Passt also! Sonnenuhr-Stab auf Google Maps, dass man in der Vorschau erkennen kann, wie lang der Schatten wird und wie er sich auf das Foto auswirkt.

Im Google Play Store hat Sun Locator großteils positive Rezensionen, und auch auf meinem Huawei P20 Pro hat bisher alles so wie versprochen funktioniert. So können der aktuelle Standort und Zeit/Datum genutzt werden oder eingestellt werden, und der Kompass arbeitet auch zuverlässig. Ich würde mir ja noch eine Funktion wünschen, um das Ganze als Termin im Kalender zu speichern oder anderweitig zu exportieren. Dazu habe ich dem Entwickler eine Mail geschrieben, und er hat auch gleich geantwortet und mir einen Link zu einer Beta-Version der App geschickt. Es ist eine 3D-Darstellung des Terrains mit Schatten. Das sieht wirklich schick aus. Ob und wann das kommt und ob es eine eigene App oder Teil von Sun Locator wird, kann ich nicht sagen, aber soviel scheint klar: Diese App wird aktiv weiterentwickelt, und meine Feature-Requests sind auch positiv aufgenommen worden.