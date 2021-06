Monster Hunter VFX-Breakdown

In diesem kurzen Video präsentiert das südafrikanische VFX-Studio Black Ginger seine Arbeit an der Videospielverfilmung Monster Hunter. Black Ginger zeichnete sich für zwei Sequenzen aus dem Film von Genre-Film-Maestro Paul W. S. Anderson verantwortlich. In beiden Szenen stehen die Apceros – eine Mischung aus Ankylosaurus und Koopa Troopa – im (Bild)mittelpunkt.

„Film ab – und Stampede auch!“, für die putzigen Kerlchen!

Monster Hunter – VFX Reel