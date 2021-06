Nucoda & Phoenix 2021.1 | Release

Nucoda & Phoenix 2021.1

Digital Vision World kündigt Version 2021.1 von Nucoda & Phoenix an – der Software-Lösung für Grading und Restauration.

Mit dem aktuellen Release möchte Digital Vision World seine Rendering-Pipeline runderneuern. Deshalb wird sich mit künftigen Version-Releases die zugrundeliegende Software-Architektur signifikant verändern, was mit einem merklichen Geschwindigkeitszuwachs in allen Software-Bereichen einhergehen soll.

Neue Features

Zu den neu hinzugekommenen Funktionen zählen: NewTek NDI-Unterstützung, RED debayer mit GPU, RED Komodo RAW-Kameraunterstützung, EXR – Multi-part Matte-Passthrough, EXR – automatische Background-Checks für Metadata-Updates, EXR – Geschwindigkeitsverbesserung oder Unterstützung für 120fps-Projekte. Ein separates PDF setzt euch die neuen Features auseinander.

Artists im Rampenlicht

Der Artikel „Artists in the Spotlight“ beleuchtet den Werdegang von Senior Koloristin Nuala Sheridan. Nuala arbeitet für The Farm Group in London, wo sie britische Unterhaltungsformate in den Bereichen Dokumentation und Fernsehen betreut. Ein aktuelles Highlight Nualas als Koloristin ist die Doku „Long Way Up“, in der Ewan MacGregor und Charley Boorman auf elektrischen Harley-Davidson-Maschinen über 13.000 Meilen durch Zentral- und Südamerika zurücklegen.

Nuala über die besondere Hausforderung dieses Doku-Projekts: „Da bei diesem Film sehr viel spontan und aus der sprichwörtlichen Hüfte gedreht wurde, blieb einiges an Storytelling fürs Grading übrig.“ Für die Colour Conversion nutzte Nuala Digital Vision Worlds Nucoda, um sicherzustellen, dass die verschiedenen Aufnahmen – vom Drohnenflug bis hin zum Onboard-Chopper-Cam – farblich harmonieren. Die gesamten Artikel über Senior Koloristin Nuala Sheridan lest ihr bei Digital Vision World.

Verfügbarkeit & Obi-Wan Kenobi

Digital Vision Worlds Release Webinar zu Version 2021.1, moderiert von Mark Coleman (Director of Global Sales), findet ihr gleich hier unten. Mitglieder besorgen sich die neue Version auf Digital Vision Worlds Support Portal. Kunden aus Deutschland erhalten Nucoda & Phoenix beim deutschen Reseller DVE Cross Media. Und wer einfach nur wissen will, wie es aussieht, wenn Obi-Wan Kenobi auf einer Harley-Davidson über den amerikanischen Kontinent brettert, der schaut den Trailer zu „Long Way Up“ – auch hier unten.

2021.1 Webinar.mp4



Long Way Up — Official Trailer | Apple TV+