Oasis Animation | Filmwirtschaft

In einem Artikel auf Cartoon Brew berichtet Journalist Alex Dudok de Wit, wie die Mitglieder Kanadas erster Gewerkschaft für Animateure eine Demonstration abhielten – vor den Türen ihres arbeitgebenden Studios Oasis Animation in Montreal. Die Demonstrierenden kämpften für bessere Arbeitsbedingungen und beschuldigten Oasis Animation sich nicht an getroffene Vereinbarungen zu halten.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem ein transparenteres Verfahren bei Entlassungen, volle Anerkennung der Betriebszugehörigkeit, und leistungsunabhängige Gehälter. In dem Artikel beschreibt Alex Dudok de Wit Kanadas Animations-Industrie als „weitestgehend unorganisiert“, räumt aber ein, dass es seit 2019 Bestrebungen gab, eine Gewerkschaft zu bilden.

Im letzten Jahr berichteten wir über die Gewerkschaftsbildung der Animations-ArbeiterInnen bei der Firma Titmouse in Vancouver, welche Vanessa Kelly, medienpolitische Sprecherin der International Alliance of Theatrical Stage Employees, als ersten Schritt dahingehend bezeichnete, Animations-ArbeiterInnen als unerlässliche Mitglieder der Industrie anzuerkennen – und diesen eine Stimme zu geben. Wie die Animateure vor Montreals Oasis Animation demonstrieren, seht ihr in Cartoon Brews Video unten.

Animators at Montreal’s Oasis Animation (Arthur, F is for Family) demonstrated outside the studio this afternoon. They claim that negotiations are moving too slow, and management is going back on already-agreed upon points. Story to come. pic.twitter.com/AWnGUm7dh3

