White Square-Festival | Gewinner

White Square Festival 2021

Am 11ten Juni wurde die Gewinner des White Square-Festival bekannt gegeben.

Die GewinnerInnen

Die PreisträgerInnen wurden von Juroren aus insgesamt sieben Kategorien ernannt, darunter: Creative, Branding, Marketing, Digital, Media, Mass Media und Young Creators. Die Jurys erreichten über 900 Einsendungen aus 25 Ländern in den Kategorien: Creativity, Branding, Marketing, Marketing Effectiveness, Media, Digital und Craft.

Zu den Gewinnern zählt unter anderem das Projekt Apartmenteka der russischen Agentur Agency Instincts, welches sich den Herausforderungen standardisierten Wohnraums aus innenarchitektonischer Sicht annimmt. Oder die Agency Socialist, eine weitere, russische Agentur, die sich mit Projekt Vivienne Sabó is changing views einem gesellschaftlichen Reizthema annimmt. Das Projekt The Self-Exam Mannequin der ungarischen Agentur White Rabbit Budapest wiederum nutzt Schaufensterpuppen als Gesundheitsbotschafter. Mit Polizeigewalt in Russland hingegen setzt sich Police Cartoons der Agentur Zebra Hero auseinander.

Diese und weitere Einsendungen konnten die Juroren überzeugen. Viele spannende Projekte, die sich mit noch spannenderen, gesellschaftlichen Themen beschäftigen. Reinklicken lohnt sich!

IKEA Apartmenteka



Vivienne Sabó is changing look



Police Cartoons



The Self-Exam Mannequin