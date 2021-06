3ds Max 2022 Update 1 | Feature-Vorschau

Ein Update in der Online-Documentation Autodesks enthüllt einige der neuen Features von 3ds Max 2022 Update 1.



Zum vielleicht erfreulichsten Feature-Update gehört ein alter Bekannter, da diese Funktion kurzzeitig weg war: Der Symmtery-Modifier soll bald wieder über die Möglichkeit verfügen, den Weld Threshold anzupassen. Zur Erinnerung: Der Weld Threshold wird verwendet, um Vertices entlang einer Cutting Plane zu mergen. Immer dann, wenn der Default Threshold über oder unter einem Schwellenwert von 0,01 liegt.

Weg vom alten Bekannten, hin zu einer Neuerung, die sich bei den Usern wird bewähren müssen: Editable Poly und der Edit Poly Modifier erhalten zwei neue, optionale Culling-Selection-Filters. Backface und Ignore Occluded erlauben es dem User, diejenigen Komponenten auszuwählen, die im View sichtbar sein sollen (Vertices, Edges, Polygons). Das versehentliche Auswählen von aktuell nicht sichtbaren Komponenten soll damit vermieden werden. Backface und Ignore Occluded ersetzen somit den Ingore Backfacing Toggle.

Für einen farbenprächtigen Gestaltungsspielraum sorgt der Umstand, wenn beim Importieren von Modellen mit FBX jetzt auch Vertex Colors aus mehreren Quellen denn zuvor unterstützt werden. In die Kategorie „Liest sich interessant an, muss sich aber erst im Praxistest bewähren“ fallen die Legacy Noise Maps, die mit besserem Multi-Threading verbessert wurden. Daneben freuen sich User auf den Vertex Paint, der dadurch verbessert wurde, dass die Auswahl von Sub-Objekt-Komponenten mit 2022 Update 1 über den Modifier Stack an den Vertex Paint Modifier weitergegeben werden kann. Viele der weiteren, angekündigten Features betreffen vor allem eine Verbesserung der allgemeinen Performance.

Die Auflistung der Online-Documentation ist nicht endgültig. Dass bei Release von 3ds Max 2022 Update 1 weitere Features nachgetragen werden, steht zu erwarten.