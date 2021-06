Synth Eyes 2106 | Release

Andersson Technologies veröffentlicht Synth Eyes 2106 – die neueste Version seiner 3D-Tracking-Software.

Ab sofort unterstützt Synth Eyes 2106 auch AprilTag, ein quellfreies System mit dem sich Tracking-Target erstellen lassen. Die erstellten Targets ähneln QR-Codes. Ihrer Anmutung nach sind sie kreisförmig und quadratisch angelegt, wirken – verglichen mit einem QR-Code – vergleichsweise simpel. Dadurch sollen sie, auch von größerer Entfernung aus, lesbar sein. Insgesamt gibt es acht Tag-Familien, welche jeweils zwischen 30.000 und 65.000 unterschiedliche Design beinhalten. Daneben unterstützt Synth Eyes ab sofort 25 verschiedene Sprachen; und auch Symbole in Unicode lassen sich jetzt in Tracker-Namen und -Nodes anzeigen. Entwickelt wurde Synth Eyes vom Robotertechniklabor an der University of Michigan.

Eine Auflistung mitsamt aller Änderungen entnehmt ihr der entsprechenden Bekanntmachung bei Andersson Technologies. Das Video unten demonstriert euch, wie das mit den AprilTags in Synth Eyes 2106 funktioniert.

Object Tracking with AprilTags in SynthEyes