Lektüretipps | Animation

Animierte Lektüren

Alex Dudok de Wit, Mitherausgeber von Cartoon Brew, schreibt in seinem Übersichts-Artikel „6 Unique Animation Books That We’re Looking Forward To This Year” über sechs, in den Druckerpressen der Verlage zuckelnde, Bücher, bei denen insbesondere das Herz von Animations-Fans hochschlägt.

Die sechs Buch-Tipps

Ein Buch über den Mann, der die Minions (die Kauderwelsch redened, giftgelben Tic Tacs) erfunden hat: “The Art of Eric Guillon: From the Making of Despicable Me to Minions, The Secret Life of Pets, and More” von Ben Croll

Der Pixar-Mitbegründer Alvy begibt sich auf einen pixeligen Streifzug durch die animierte Filmgeschichte: “A Biography of the Pixel” von Alvy Ray Smith

Darkwing Duck, DuckTales, Gargoyles – und anderes Flattervieh gehörte (zusammen mit einer Schüssel Fruit Loops) zum Vormittagsprogramm der 90er. Für einen Nostalgietripp in die Trickwelten der Fernsehunterhaltung, besorgt ihr euch “The Disney Afternoon: The Making of a Television Renaissance” von Jake S. Friedman.

Mit der britischen Seite des Animationsfilms setzt sich „The Story of British Animation“ von Jez Stewart auseinander.

Der japanische Regisseur von Filmen wie „One Piece” oder “Das Mädchen, das durch die Zeit sprang“ wird mit “The Man Who Leapt Through Film: The Art of Mamoru Hosoda” von Charles Solomon geehrt.

“Inspiring Walt Disney: The Animation of French Decorative Arts” von Wolf Burchard setzt sich mit den Einflüssen dekorativer Künste aus Frankreich auf vergangene und jetzige Disney-Filme auseinander.

Weitere Infos

Alles Weitere zu den schmöker-tastischen Druckerzeugnissen erfahrt ihr im Artikel von Alex Dudok de Wit auf Cartoon Brew. Dort steht auch gelistet, wann die jeweiligen Bücher in den Handel kommen sollen.