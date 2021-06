Intergalactic | VFX-Breakdown

Intergalactic

In diesem Dreieinhalbminüter präsentiert Milk VFX seine Arbeit an der ersten Staffel der Sci-Fi-Serie Intergalactic. In der Serie von Drehbuchautorin Julie Gearey wird die Weltraumpilotin Ash Harper zuerst zu Unrecht in eine Gefängniskolonie verknackt, danach treibt eine Weltraummeuterei ihren Stressspiegel in intergalaktische Höhen. Kein schwereloser Sonntagnachmittagsflug – für Ash Harper.

Aber, na ja, wie wussten schon die Beastie Boys? Es ist halt alles irgendwie „Intergalactic, planetary, planetary, intergalactic.” und so weiter…

Milk VFX – Intergalactic S1 breakdown reel