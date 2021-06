40 Jahre Indiana Jones

Zur Feier des 40. Jahrestags von Jäger des verlorenen Schatzes: Alle vier Indiana-Jones-Filmabenteuer erstmalig in 4K Ultra HD – ab 10. Juni als 4K-COLLECTION, limitierte 4K STEELBOOK COLLECTION und 4K HDR Download – Erstmalig mit deutschem Ton in Dolby TrueHD 5.1





Der Kinoklassiker, mit dem alles begann – Jäger des verlorenen Schatzes – feiert dieses Jahr sein 40- jähriges Jubiläum: Am 12. Juni 1981 lief der erste Film der Reihe in den US-Kinos an. Vierzig Jahre später zieht der legendäre Held noch immer neue Generationen von Fans in seinen Bann. Jetzt erscheinen erstmals alle vier Filme zusammen in 4K Ultra HD mit Dolby Vision® und HDR-10 für ultra-lebendige Bildqualität sowie mit deutschem Dolby TrueHD 5.1. Sound und einer englischen Dolby Atmos® Audiospur. Jeder Film wurde mithilfe umfangreicher visueller Effekte akribisch von 4KScans der Originalnegative neu gemastert, um ein möglichst unverfälschtes und hochwertiges Bild zu

gewährleisten. Alle Bildarbeiten wurden von Regisseur Steven Spielberg persönlich abgenommen. Darüber hinaus wurden alle vier Filme in den Studios von Skywalker Sound unter der Aufsicht des legendären Sounddesigners Ben Burtt neu abgemischt, um brandneue Dolby Atmos®-Soundtracks zu generieren. Für die Erstellung der immersiven Dolby Atmos®-Mischungen wurde ausschließlich auf die Original-Soundelemente zurückgegriffen, um den ursprünglichen kreativen Entscheidungen so treu wie möglich zu bleiben.

Die INDIANA JONES 4K-COLLECTION erscheint in hochwertiger Verpackung als Digipak mit Booklet. Jeder Film wird auf 4K Ultra HD Blu-ray Disc mit Original-Kinotrailern sowie auf der zugehörigen Bluray Disc präsentiert. Die Boxsets enthalten zudem eine zusätzliche Blu-ray mit sieben Stunden Bonusmaterial.



Wer nicht gewinnt: Alle vier INDIANA JONES Filme werden ab dem 10. Juni als Download und Video on Demand in 4K HDR (Dolby Vision) in der Apple TV App und bei iTunes – erstmals mit Bonusmaterial – sowie bei Videoload/Magenta TV, Rakuten TV und Microsoft erhältlich sein. In HD sind die Filme ebenfalls weiterhin zum Kauf verfügbar bei Amazon Prime Video, im Sky Store, im Google Play Store, bei YouTube, im Playstation Store, im Maxdome Store, sowie bei Chili.

Und nun zur Gewinnfrage:

Was lässt Indiana Jones das Gruseln bekommen?

Schicken Sie Ihre Antwort (im Betreff) inklusiver Ihrer kompletten Postadresse (für den Gewinnversand) an: verlosung@digitalproduction.com

Einsendeschluss ist der 1. Juli 2021. Viel Glück!

Ihre Daten werden nur verlagsintern ausgewertet und nicht an Dritte weitergegeben. Verlagsangehörige können nicht an der Verlosung teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.