Template of Doom | Tutorial

Maxon veröffentlicht die neueste Folge von VFX Side Quest. In dieser Episode (“Melting Faces with the Template of Doom”) zeigt euch Hashi, aka “Action Movie Dad”, wie ihr die legendäre Dem-Nazi-Schurken-zerläuft-das-Gesicht-wie-Speiseeis-in-der-Sommerhitze aus dem ersten Indiana-Jones-Film nachbaut. Hashi verwendet für sein Projekt Trapcode Particular und Mir – hat außerdem einige Bonus-Tipps parat.

Die weiteren Episoden der Red Giant-Reihe erklickt ihr euch auf der Cineversity oder auf Twitter. Mit dem Seminar “Altägyptische Algebra und zerspratzende Nazi-Köppe mit Doktor Henry Jones Jr.” geht es gleich hier unten los.

Wer jetzt noch nicht genug von peitschenschlagenden Schlapphüten mit Kriechtier-Phobie hat, der schwingt sich hinüber zu unserem Gewinnspiel anlässlich des 40sten Geburtstags des ersten Serienteils („Raiders of the Lost Ark“). Zu gewinnen gibt es: Die INDIANA JONES 4K-COLLECTION.

FX Side Quest | Melting Faces with the Template of Doom