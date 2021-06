Valerian | VFX-Breakdown

A Touch of Apocalypse: Visual Effects zu “French Star Wars and the Avatars of a Thousand Composition-Shots”!

In diesen drei VFX-Breakdowns von Weta Digital zur Euro-Trash-Perle “Valerian and the City of a Thousand Planets” kommt die Space Euro-pera auf euren Bildschirm. Ungelogen: Die Szene, in der Cara Delevingne dem Obermufti-Alien ihr Hirn zum Auslöffeln feilbieten soll, gehört für uns zu den persönlichen Highlights – wenn auch nicht kulinarisch – des Kinosommers 2017.

Themen der VFX-Breakdowns sind: Compositing, FX Simulations und das Performance Capturing der Doghan-Daguis – einem Trio ulknudeliger Alien-Putten mit Rüsseln.

VFX | Breakdown – Compositing | Weta Digital



VFX | Breakdown – FX Simulations | Weta Digital



VFX | Breakdown – Doghan-Daguis | Weta Digital