Sketchbook | Wirtschaft

Thomas Heerman, Vizepräsident bei Automotive, sowie verantwortlich für Concept Design und Extended Reality bei Autodesk, gibt bekannt: Sketchbook verlässt Autodesk, um eine neue, unabhängige Firma namens Sketchbook, Inc. zu formieren. Damit einher geht eine Änderung in der Betitelung: Die Binnenversalie in SketchBook entfällt. Somit heißt SketchBook jetzt auch offiziell einfach nur Sketchbook.

Das Sketchbook-Team schrieb dazu: “Wir haben eine Roadmap geplant, gespickt mit Updates. Als Grundlage hierfür dienten uns die Anfragen unserer Sketchbook-User.”

Was konkrete Infos zur geplanten Bepreisung oder die anstehenden Raodmap angeht, müsst ihr euch allerdings noch gedulden. Sketchbook soll aber weiterhin auf den App-Stores von Apple, Google und Microsoft erhältlich bleiben.

Die bittersüße Stellungnahme darüber, wie sich Autodesk und Sketchbook trennten, lest ihr bei Sketchbooks Online-Auftritt. Und wenn ihr lesen wollt, wie Thomas Heermann auf die Meilensteine der Software Sketchbook zurückblickt – beginnend mit dem Jahr 2009, als Sketchbook Mobile zu Autodesks erster App für Mobilgeräte avancierte –, klickt ihr euch hier rein.