Canvas | Sketching-App

Nvidias GauGan heißt jetzt Canvas – und ist als Beta verfügbar. Mit der App lassen sich grobschlächtige Zeichnung in aufgehübschte Kunstwerke verwandeln.

Der Kniff an Canvas: Es nutzt Generative Adversarial Networks (GAN), um Segmentation Maps in Bilder umzuwandeln. Dazu bedient sich Canvas eines Deep-Learning-Modells, welches an million von Bildern geschult wurde. Der zweite Kniff an Canvas: Das Ganze läuft in Echtzeit ab. Denn noch während ihr euer ungelenken Kinderzeichnungen auf die digitale Leinwand klatscht, verwandelt Canvas eure Klecksereien in qualitativ hochwertige Kunstwerke, die auch bei Sotheby’s oder Christie’s Höchstpreise abstauben würden. Oder so ähnlich. Während die App vormals im Browser anzusteuern war, ist sie nun als Desktop-App konzipiert. Eine Nebenwirkung davon: Um Canvas zu nutzen, benötigt ihr eine RTX-fähige Grafikkarte.

Wer wissen will, wie das mit den GANs konkret funktioniert, und was Generators und Discriminators damit zu schaffen haben, dem empfehlen wir unsere aktuelle Ausgabe 04 : 2021. In der findet ihr den Artikel “Katze ergo sum?” von unserem Autoren Björn Eichelbaum, der euch in populärwissenschaftlicher Manier runterbricht, wie sich KI (Künstliche Intelligenz), ML (Machine Learning) und DL (Deep Learning) anhand von Katzenbildern erklären lassen.

Die Beta zu Nvidias Canvas zieht ihr euch hier. Über Feedback zur Beta freut sich das Nvidia-Forum. Das Video gleich hier unten macht euch die Canvas-App schmackhaft.

Introducing the NVIDIA Canvas App – Paint With AI