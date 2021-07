Fairlight Audio Guide | Handbuch

Blackmagic veröffentlicht seinen Fairlight Audio Guide für DaVinci Resolve 17. Kostenfrei und als PDF. Das Praxistraining führt euch durch die Audio-Bereiche Editing, Sweetening, Recording, Mixing und Mastering. Ihr werdet mit Workflows vertraut gemacht, mit denen auch schon erfahrene Audio-Profis beeindruckende Soundscapes hochgezogen haben.

The Fairlight Audio Guide to DaVinci Resolve 17 bekommt ihr hier. Weitere, kostenlose Training Books von Blackmagic gibt es mit The Beginner’s Guide to DaVinci Resolve 17, The Editor’s Guide to DaVinci Resolve 17, The Colorist Guide to DaVinci Resolve 17 und The Visual Effects Guide to DaVinci Resolve 17. Einfach mal bei Blackmagic reinklicken und reinlesen.