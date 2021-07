Lego Builder Tool | Maya

CG Artist Romain Chaulicas, aka Wizix, veröffenticht BrickIt – sein Maya-Script, mit dem der Artist eine ganze Box, gefüllt mit vielen bunten Lego-Steinchen, über euer Interface kippt. BrickIt funktioniert mit Maya 2018 und höher. Außerdem benötigt ihr mindestens Mtoa 3.1.1. Für Maya 2022 gibt es eine Python-3-Version.

Wizix stapelt weiterhin die Lego-Bausteine aufeinander, verbessert sein Script kontinuierlich. Falls ihr mal zusammen mit Wizix Lego-Quader stapeln wollt, fragt ihn doch auf Artstation an. In den beiden Videos, gleich hier unten, seht ihr, was sich mit Wizixs Script alles zusammenkloppen lässt. Die Vollversion von Brickit kostet 40 US-Dollar, die Demo-Version bekommt ihr kostenfrei auf Gumroad.

BrickIt – The Tumbler – Timelapse with Maya and Arnold



BrickIt – Lego Creation Script for Maya – Trailer