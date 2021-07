In diesem fast zweistündigen Video-Tutorial zeigt euch Simon Fuchs, wie es gelingt, einen Drei-Layer-Blendshader in Blender (für Cycles und Eevee) zu erstellen.

Simon sagt zu seinem Video: „Mithilfe von Vertex Colors und Heightmaps werdet ihr lernen, verschiedene Materialien miteinander zu vermischen – direkt in Blenders Viewport.“ Des Weiteren sagt Simon, sein Tutorial lohne sich für all diejenigen, die ihre Projekte direkt in Blender vorzeigen möchten, ohne das Material zuvor in eine Game Engine rauszurechnen. Simon weiter: „Das Tutorial ist auch großartig für jeden, der grundsätzlich mehr über Blenders Shader-Editor lernen möchte.“

Simons Tutorial findet ihr auf Gumroad – oder im Video unten.

Blender 3 Layer Material Blending Tutorial