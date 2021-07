Renderman 24 | Release

Pixar veröffentlicht Renderman 24. Mit der neuen Version wird auch RenderMan XPU eingeführt, eine neue Rendering-Architektur.

Frisch aufgesetzte Funktionen der Version 24 sind: Ihr könnt sowohl auf CPU als auch auf GPU zugreifen; Live-Rendering liefert euch ab sofort umgehendes Feedback; oder auch ein neues Shading-System für Layered Materials namens Lama. Andere, weniger spektakuläre, nichtsdestotrotz erwähnenswerte Funktionen sind: Ein neues Toolset, um nicht-fotorealistische Renderings zu basteln (RenderMan Stylized Looks), OSL-Support beim GPU-Rendering, aufgebesserter Support für das ACES-Colour-Management-System, Weiterentwicklungen in puncto Realismus in der Darstellung von Oberflächen, und ein komplett überarbeitetes Renderman für Blender.

Entwickelt wurde Lama ursprünglich von ILM, wo es auch viele Jahre bei Produktionen verwendet wurde. Im Video gleich hier unten schwingt Joe aus dem Pixar-Film Soul das Tanzbein für Renderman 24. Alle weiteren Infos zu Version 24 von Renderman bekommt ihr auf Rendermans Internet-Auftritt.

RenderMan 24 Feature Reel