Educator Guide | Unreal Engine 5

Epic Games veröffentlicht seinen Unreal Engine 5 Early Access Educator Guide. Wir begrüßen die Veröffentlichung des 16-Seiters, denn erst kürzlich ging Unreal Engine 5 in den Launch, und wir wollen jetzt wissen, was mit Version 5 geht (und was nicht).

Der Guide richtet sich vor allem an Ausbilder, Dozenten und Profs, die darum ringen, Unreal Engine 5 in ihr Curriculum zu unterzubringen. Die thematische Spannbreite des PDFs geht von F wie “Frequently Asked Questions” bis T wie “Tips for Moving from UE 4 to UE” und hinüber zu G wie “Guidance on when to start teaching UE5”. Auch die anderen 23 Grundbuchstaben des lateinischen Alphabets werden bedient.

Spaß beiseite: Für alle, die von didaktischer Seite aus mit Unreal Engine 5 zu schaffen haben, gehört Unreal Engine 5 Early Access Educator Guide sicherlich zum dieswöchigen Must-Read. Also: Lesebrille aufsetzen – und bei Unreal Engine reinklicken, oder direkt das PDF ziehen.