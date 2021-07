Renderman 24 | Release

Wie wir letzte Woche berichteten, veröffentlichte Pixar jüngst Renderman 24. Einher mit der Veröffentlichung ging ein weiterer Release: Renderman for Blender 24.

Laut Pixar soll Renderman for Blender all jene Funktionen beinhalten, die auch der reguläre Release von Renderman 24 mit sich bringt. Als hauptsächliche Funktionen nennt Pixar die sieben Nachstehenden: Interactive Rendering, XPU, MaterialX LaMa, Stylized Looks, OpenColorIO, Live Statistics und OSL Patterns.

Mit Interactive Rendering seht ihr die Änderungen, die ihr an Geometrie, Shading oder Lighting vornehmt, in Echtzeit. Und dann XPU. Aber was in drei Teufels Namen ist XPU? Nun, XPU ist Pixars Rendering-Technologie, bei der CPU und GPU (diese beiden Kürzel sind uns wohlvertraut!) zusammenarbeiten. Vorerst wird XPU ausschließlich für Shading Artists relevant sein, die damit ihr Look Development beschleunigen können. Als nächstes MaterialX LaMa, was als Layer-basierter Ansatz dafür beschrieben wird, Materialien zu bauen. Mit Stylized Looks bewegt ihr euch stilistisch jenseits von Shading und Lighting auf Physik-Basis, kreiert stattdessen euren eigenen, uniken Look. OpenColorIO bietet Unterstützung für das ACES-Color-Management-System, während euch Live Statistics in Echtzeit anzeigt, welche Ressourcen für euer Rendering gerade angezapft werden. Schließlich OSL Patterns gestattet es, Code zwischen RIS und XPU gemeinsam zu nutzen.

XPU, Stylized Looks sind übrigens nur zusammen mit der kommerziellen Lizenz von Renderman verfügbar. Renderman for Blender 24 unterstützt Blender 2.83, 2.92, aber nicht 2.93. Über die neuen Features zu Renderman for Blender macht ihr euch hier her.