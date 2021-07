War for the Planet of the Apes | VFX-Breakdown

In diesem Vierergespann an VFX-Breakdowns zum Finale der Apes-Trilogie zeigt Weta Digital, wie sie entstanden: Der geheime Wald, in dem sich Cäsar und Konsorten verschanzen; Facial Animation der Primaten; das Arbeitslager aus dem Film; und FX Simulations.

Wir finden: VFXen zum vielleicht besten Planet der Affen-Film? Immer her damit!

VFX | Breakdown – Hidden Fortress | Weta Digital



VFX | Breakdown – Animation | Weta Digital



VFX | Breakdown – Prison Camp | Weta Digital



VFX | Breakdown – FX Simulation | Weta Digital