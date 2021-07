3ds Max | Webinar

In diesem Zweistünder trommelt Autodesk einige seiner Entwickler aus dem 3ds Max-Team zusammen. Während der Laufzeit in Spielfilmlänge erklären Logan Foster, Shawn Olson (beide Product Owner für 3ds Max) und Thomas Berg (VFX-Generalist) einige der aktuellen Verbesserungen. Der Schwerpunkt des Videos liegt auf Modeling-Tools und USD.

Und wessen Lieblingsschulfach Geschichte war, oder wer ohnehin Assassin’s Creed Valhalla gerade nach Loot abgrast, der spult im Video gleich hier unten zu Minute 39:34, denn da geht es an Thomas Bergs Fallstudie “Norwegian Viking Documentary: Olav”.

Also, Met in die nachhaltige Thermosflasche aus Edelstahl kippen, und Learnings zu 3ds Max abgreifen!

Catch up with 3ds Max: Maximize your creative potential with accelerated workflows