Wysilab veröffentlicht die Early Access zu seinem Plugin Instant Terra – dem Echtzeit-Terrain-Generator, mit dem sich pittoresk-landschaftliche Panoramen aus dem Boden stampfen lassen. Die Early Access betrifft Unreal Engine 4.26, 4.27 und 5. Für das Plugin soll es künftig einfacher sein, Terrains, die mit Instant Terra erstellt wurden, in die Unreal Engine zu laden.

Laut Wysilab soll es jetzt auch möglich sein, Terrains direkt innerhalb der Game-Engine zu starten, um hinterher die Bearbeitung in Instant Terra anzugehen. Fertige Terrains können anschließend in die Layers innerhalb von Unreal Engines Landscape Material exportiert werden. Praktisch: Es gibt vorgefertigte Ebenen-Typen für Gras, Felsen und Schnee. Übrigens lässt sich Instant Terra auch dafür nutzen, bestehende Terrains in die Unreal Engine zu importieren. Der Node Graph, welcher für Projekte in der Unreal Engine notwendige ist, wird dabei automatisch erstellt.

Im Video gleich hier unten staunt ihr Berge darüber, wie sich mit Instant Terras Terraforming Gebirgsketten hochziehen. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung darüber, wie Instant Terra zu bedienen ist, klickt ihr euch hier rein. Wollt ihr euch das Plugin sofort ziehen, klickt ihr bei Wysilab vorbei.

Instant Terra – Unreal Engine plugin