Efeu-Generator | Unity

Tommaso Romanò stellt seinen prozeduralen Efeu-Generator für Unity vor. Die Ranken-Pfade werden mittels Raycasts generiert, hingegen die Oberflächen über Normal Vectors. Die vielen Einstellungsmöglichkeiten des Efeu-Generators erlauben es, Farbe und Pfad gemäß eigener Vorlieben anzupassen. Wer jetzt weiter ins Detail einsteigen möchte, für den empfiehlt sich Tommasos Tutorial-Reihe, in der Tommaso erklärt, wie er die Äste erstellt hat. In einem weiteren Video, auch gleich hier unten, zeigt Tammaso, wie sich mit Efeu komfortable Brücken hochziehen lassen.

Weitere Infos: Zu Tommaso Romanò Schaffen informiert ihr euch auf Twitter, Instagram, oder seiner Website.

Just added a grow #shader to my runtime procedural foliage wrapper. Will add flowers soon!

🌷@HarryAlisavakis #TechnicallyAChallenge 🌿#madewithunity #indiedev #gamedev #indiegame #unity3d #lowpoly pic.twitter.com/zKbE5IENlT

— Tommaso Romanò (@TommasoRomano_) June 1, 2021