Bomper Studio | Werkstattbericht

In einem Artikel auf Maxons Homepage zeigen euch die Bomper Studios aus Wales, wie Cinema 4D dem Studio dabei geholfen hat, das animierte Musikvideo „Country Squire“ für den Grammy-nominierten Singer-Songwriter Tyler Childer zu erstellen.

Wenn ihr wissen wollt, welche Tools – neben C4D, After Effects und ZBrush – zum Einsatz kamen, wie Comic-Autor und Regisseur Tony Moore zum Projekt beisteuerte, und welcher Shot des Musikvideos am herausforderndsten war (Hinweis: Es hat mit Landkarten, bunten Pins und einem Pickup in Matchbox-Format zu tun), dann solltet ihr euch hier reinklicken.

Das fertige Musikvideo findet ihr gleich hier unten – zusammen mit dem Making-of.

Tyler Childers – Country Squire (Official Video)



Tyler Childers – Country Squire (Behind The Scenes)