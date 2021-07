Colour Award | Wettbewerb

Film Light, die Macher hinter dem Baselight-Color-Grading-System, loben ihn aus: den Colour Award.

Wolfang Lempp, CEO von Film Light, sagt über den Colour Award: “Gerade Coloristen erfahren nicht immer die Wertschätzung, die ihnen eigentlich zusteht. Mit dem Colour Award wollen wir die Leistung der Colouristen gebührend honorieren.”

Einreichen können alle Coloristen, egal, welche Grading-Software sie verwenden und egal, welche Position sie innehaben. Vom Junior Coloristen bis zum Coloristene-Veteran sind alle eingeladen, beim Wettbewerb mitzumischen. Die Gewinner werden dieses Jahr auf der EnergaCameraimage in Polen bekannt gegeben. Das Award-Programm wird über vier Kategorien verfügen (engl. Orig.): “colorist in a theatrical feature”, “colorist in a nontheatrical or television series production”, “colorist in commercials or music videos” und zuletzt “the most innovative use of technology to achieve a creative result”. Die Jurymitglieder werden in den kommenden Monaten publik gemacht. Einreichungen sind bis zum 15ten September dieses Jahres möglich.

Alles Weitere zum diesjährigen Colour Award von Film Light erfahrt ihr hier.