Summer of Unreal | Online-Kurs

Die renommierte Hochschule der Medien und Epic Games rufen ihn aus: Den Summer of Unreal!

Diejenigen unter euch, die es in den Summer of Unreal verschlagen wird, kommen in den Genuss einer kostenlosen, vierwöchigen Boots Camps. Bei TeilnehmerInnen werden zwar Grundlagen in puncto 3D-Software vorausgesetzt, mit der Unreal Engine braucht es allerdings keinerlei Vorerfahrungen. Denn der Summer of Unreal beginnt bei null, arbeitet sich voran, bis ihr schließlich fotorealistische Augenweiden und lebensechte Digital Humans erstellt. Dazwischen lernt ihr alles, von Pre-Viz über Rigging bis hin zu Animation, Modelling, Lighting, und was der Artist sonst alles an Ressourcen benötigt, um mit Unreal Engine durchzustarten.

Weitere Infos: Summer of Unreal wird von den Londoner Escape Studios abgehalten und dauert von Montag, den 26ten Juli bis einschließlich Freitag, den 20ten August. Anmeldefrist ist der 16te Juli 2021. Interessenten, die bereits zwei oder mehr Jahre in der Industrie arbeiten, besuchen den Kurs gebührenfrei. Dasselbe gilt für Tutoren und Dozenten aus der Hochschulbildung. Unterrichtssprache ist Englisch.

Alles Weitere erfahrt ihr hier.