Twinmotion 2021.1 | Release

Wie wir euch bereits im April berichteten, veröffentlichte Epic Twinmotion 2021.1 – das Echtzeit-Tool für Architekturvisualisierung.

Was ihr allerdings bisher nicht wusstet: In unserer kommenden Ausgabe, der DP 05 : 2021, werden wir Twinmotion 2021.1 in einem Test und einem Workshop auf den architektonischen Zahn fühlen… pardon!… werden wir die Baugenehmigung prüfen.



Zur Erinnerung: Der Wokflow des neuen Twinmotion Importers basiert auf dem Datasmiths – Epic Games Toolset für den Import von CAD-Assets in die Unreal Engine. Mit dem neuen Importer möglich: mehrere Revit-Dateien mit demselben Twinmotion-Projekt synchronisieren. Daneben sind jetzt einige der Megascans-Bibliothek-Assets – auch solche von Echtwelt-3D-Scans – in Twinmotion anwählbar, beispielsweise solche der Kategorien 3D Assets und Surfaces.

Der Wermutstropfen: Features wie Wettereffekte, tageszeit- und ortsabhängige Beleuchtung, Kameraeffekte und einige Asset-Typen aus der Twinmotion-Library werden weiterhin nicht unterstützt.



Weitere Infos: Die restlichen Infos zu Twinmotion 2021.1 besorgt ihr auch bei Epic Games. Im Video gleich hier unten erfahrt ihr übrigens, wie ihr den Twinmotion Importer dahingehend nutzt, um Twinmotion Scenes in die Unreal Engine zu importieren.

Importing Twinmotion Projects into Unreal Engine | Webinar